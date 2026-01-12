Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 05:30

Гороскоп 12 января: ждем преференций, избегаем недовольных завистников

Гороскоп на сегодня, 12 января, для женщин и мужчин: избегаем завистников, радуем начальство
Гороскоп на 12 января для женщин и мужчин обещает полный спектр положительных эмоций в этот день. Сильная половина человечества сможет преодолеть любые преграды благодаря решению и настойчивости. У слабого пола появится шанс встретить человека из прошлого, что может вызвать приятные воспоминания.

Гороскоп на 12 января для мужчин:

  • Овен. Овнов ждет противоречивый и динамичный день. Вам представятся уникальные шансы для реализации планов, но не забывайте, что трудности могут возникнуть на каждом шагу. Проявите смелость и стойкость, и успех не заставит себя ждать.
  • Телец. Ожидайте выгодных предложений и новых знакомств, которые станут полезными в будущем. Используйте свою харизму для установления полезных связей.
  • Близнецы. Умерьте свою требовательность и постарайтесь больше слушать окружающих. Отладив рабочий процесс, вы сможете реализовать свои амбиции и достичь успеха.
  • Рак. Упорство и решительность помогут вам преодолеть временные трудности. Избегайте конфликтов и сосредоточьтесь на своих целях.

Гороскоп на сегодня, 12 января, для мужчин

  • Лев. День будет благоприятным для Львов. Мастера своего дела получат внимание и поддержку коллег, что вдохновит на новые свершения.
  • Дева. Будьте готовы к искушениям, но избегайте непродуктивных действий. Найдите время для отдыха, чтобы восстановить внутреннее равновесие.
  • Весы. Вы полны энергии как никогда и готовы к новым свершениям. Будьте бдительны, чтобы не допустить необдуманных действий.
  • Скорпион. Сегодня звезды советуют посвятить день отдыху и расслаблению. Природа и общение с друзьями помогут вам зарядиться положительной энергией.
  • Стрелец. Принимайте самостоятельные решения, найдите в окружении тех, кому там не место. Для достижения успеха доверяйте интуиции.
  • Козерог. Сосредоточьтесь на здоровье и физической активности. Спорт и активный отдых положительно скажутся на самочувствии.
  • Водолей. Прекрасный день для бизнеса. Заключайте сделки и ищите деловых партнеров. Будьте осторожны во время выполнения физических упражнений.
  • Рыбы. Ожидайте трудностей, но не поддавайтесь искушениям. Найдите в себе силы, чтобы начать все по новой, и рассматривайте все трудности как возможности для роста.

Гороскоп 12 января: ждем преференций, избегаем недовольных завистников

Гороскоп на 12 января для женщин:

  • Овен. Перепады настроения усложнят ваше взаимодействие с окружающими. Постарайтесь контролировать свои эмоции, чтобы не испортить отношения.
  • Телец. Утро подарит приятные знакомства, а вечером, вероятно, найдется решение для накопившихся проблем. Будьте честны в делах.
  • Близнецы. Пора обратить внимание на свое здоровье и внешний вид. Налаживайте режим питания и занимайтесь спортом.
  • Рак. Не бойтесь рисковать. Уверенность в своих силах приведет к успеху. Сосредоточьтесь на настоящем и будущем, а не на прошлом.
  • Лев. Постарайтесь взять в узду свои тревожные мысли. Спокойствие и время, проведенное с близкими, помогут восстановить душевное равновесие.
  • Дева. День стоит полностью посвятить отдыху. Обратите особое внимание на здоровье сосудистой системы.

Гороскоп на сегодня, 12 января, для женщин и мужчин

  • Весы. Ваши успехи в работе высоко оценит начальство. Это приведет к активизации завистников, однако вступать с ними в контакт крайне не рекомендуется.
  • Скорпион. Отличный день для новых начинаний как в личной жизни, так и в рабочих делах. Не забывайте о своих увлечениях.
  • Стрелец. Впереди кардинальные перемены: вы можете сменить профессию, окружение или место жительства. Не бойтесь изменений, они приведут только к хорошему.
  • Козерог. Избегайте общения с людьми, которые вечно всем недовольны. Сконцентрируйтесь на завершении незаконченных дел.
  • Водолей. Уделите внимание своему бизнесу и поиску новых понтонов. Не забывайте про физическую активность.
  • Рыбы. Укрепляйте здоровье и иммунитет. Прогулки на свежем воздухе и физические упражнения помогут вам чувствовать себя лучше.
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
