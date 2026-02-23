Гороскоп на 23 февраля: Овны раскроют таланты, Тельцов ждет предательство

Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака предупреждает, что в это воскресенье многим захочется сгустить краски и добавить драмы там, где ее нет. Если вы чувствуете, что идете не туда, лучше остановиться. Только гибкость и умение вовремя свернуть с пути помогут добиться успеха, иначе есть риск застрять в болоте из старых ошибок и упустить классные возможности. Поэтому так важно прочитать точный гороскоп на сегодня, чтобы знать, где подстелить соломку.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов советует отвлечься от скучных дел. Самое время попробовать что-то новое и раскрыть свои скрытые способности. Это может привести к неожиданным деньгам или интересным предложениям. Ваша интуиция и обаяние сегодня на высоте, они добавят вам сил. Вторую половину дня лучше провести с друзьями или в гостях. А одиноких Овнов ждет сюрприз — судьбоносная встреча, которая изменит личную жизнь.

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает: день будет тяжелым. Вероятно, вам придется столкнуться с кучей проблем в общении с людьми. Есть большой риск, что вас подставят или предадут те, кого вы считали надежными друзьями и союзниками. Ситуация может накалиться до предела, поэтому лучше сразу подумать о компромиссе и не настаивать на своем, чтобы не ухудшить и без того плачевное положение дел.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов сулит день очищения. Вы наконец-то сможете выкинуть из головы все проблемы и перестать думать о людях, которые тянут вас назад. Постарайтесь собрать всю внутреннюю энергию и направить ее на важные дела. Особенно повезет тем, кто занимается торговлей, творчеством, стройкой или часто ездит в командировки. Но будьте готовы, что в течение дня придется позаботиться о своих родных.

Гороскоп на сегодня для Раков советует не бояться нового. Смело вносите изменения в свою жизнь, сегодня у вас все получится. Даже те идеи, которые кажутся сейчас полной ерундой, совсем скоро обретут смысл. Но если вы планируете сесть за руль, будьте осторожны. Если внутренний голос шепчет, что ехать не стоит, лучше послушайте его и вызовите такси или поезжайте на автобусе.

Гороскоп на 23 февраля: Близнецы очищают мысли, а Весы отдыхают в одиночестве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Гороскоп на сегодня для Львов обещает проблемы, несмотря на праздник. С самого утра все будет идти наперекосяк. Вам придется наконец принять то решение, которое вы откладывали в долгий ящик. Сначала будет очень трудно, но потом ситуация изменится, и станет легче. Главное — набраться терпения. Если дома случится что-то непредвиденное, не пытайтесь справиться с эмоциями сами. Звоните друзьям, без их поддержки будет очень тяжело.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев дает мощный настрой на победу. У вас будет достаточно сил, чтобы одним рывком достичь цели. Самое время избавиться от всего лишнего, что давно висело грузом, но вы боялись это менять. Не общайтесь со случайными людьми, они могут навредить. Если вы боитесь что-то поменять в себе или вокруг, хватит жаловаться на судьбу — берите и делайте. Гоните плохие мысли и пытайтесь исправить то, что можно исправить.

Гороскоп на сегодня для Весов предупреждает, что день начнется с упадка сил. С утра вы будете чувствовать себя подавленным и разбитым. Не берите на себя ответственность за серьезные задачи и не подписывайте важные бумаги. Все встречи с партнерами лучше перенести на другой день. Не пытайтесь найти новые пути решения старых проблем, сегодня они не сработают. Ближе к вечеру расслабьтесь и побудьте в тишине и одиночестве, это пойдет вам на пользу.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов говорит, что успех придет только в том случае, если вы выберете правильный момент и сможете договориться с другими. Не давите и не пытайтесь действовать грубо — это привете к провалу. Сегодня могут всплыть семейные вопросы, связанные с квартирой, дачей или наследством. Не слушайте ничьих советов, они только навредят. Доверяйте только своему чутью и интуиции.

Гороскоп на 23 февраля: Львы принимают решение, а Стрельцы платят чужие долги Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов обещает трудный день, который, впрочем, не станет для вас проблемой. Сегодня, скорее всего, вам придется делать не только свою работу, но и чужую. Во второй половине дня будет сложно найти общий язык с родными. Не рубите с плеча, не принимайте импульсивных решений, которые могут обидеть близких. Действуйте аккуратно.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов неоднозначный. С утра вас ждут приятные встречи, комплименты и, возможно, поздравления. Хорошее настроение поможет завести новые знакомства и укрепить старые связи. Но несмотря на удачное утро, к вечеру могут вылезти мелкие проблемы. Все дело в вашем тщеславии — постарайтесь его контролировать, чтобы не испортить хороший день.

Гороскоп на сегодня для Водолеев тоже двойственный. С одной стороны, вы будете чувствовать неуверенность и даже трусость. Может показаться, что вы зашли в тупик и пора бросать все, включая работу. Но не спешите! Очень скоро вы получите информацию, которая все изменит и подскажет, как действовать дальше. Вечер проведите дома, без шумных компаний.

Гороскоп на сегодня для Рыб советует побыть наедине с собой. У вас возникнет острая потребность в уединении. Аккуратно дайте это понять окружающим, но не грубите, чтобы не обидеть близких людей. Звезды рекомендуют немного сбавить темп и сузить круг общения. Самое время разобраться в себе и понять, кто из людей вам действительно нужен, а кто только мешает.

Ранее мы рассказывали, как оживить старый ледобур за 10 минут дома.