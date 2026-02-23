Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 февраля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около полуночи сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена угроза ракетного удара.

Спустя примерно полчаса глава региона сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

«В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — говорится в посте губернатора.

Он добавил, что все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

В то же время Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» сообщает, что в результате ракетной атаки и использования беспилотных летательных аппаратов по Белгороду зафиксированы повреждения не только инфраструктурных объектов, но и жилых зданий. По предварительным данным, были попадания в жилые дома.

«Есть пострадавшие и разрушения не только на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, есть прилеты в жилые дома», — написали авторы.

Министерство обороны РФ эти сведения пока не комментировало.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью 23 февраля ВСУ атакуют Татарстан. По данным канала, жители Альметьевска слышали серию взрывов над городом, а также видели пожар в одном из районов.

«По информации SHOT, пять — семь громких взрывов прозвучало над городом, первый раздался в начале пятого утра. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было», — говорится в посте.

Кроме того, SHOT сообщал, что мощные взрывы звучали над Саратовом и Энгельсом — система ПВО отражает атаку украинских дронов. По информации канала, над регионом сбито уже около десятка воздушных целей.

По словам местных жителей, которые пообщались с SHOT, произошло уже около 12–15 мощных взрывов. Первые из них раздались около 02:30 ночи по местному времени.

«В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было», — пишет канал.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО за ночь с 21 на 22 февраля ликвидировали и перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили девять украинских беспилотников над территорией Брянской области, семь и три БПЛА сбили над Курской и Калужской областями. Еще по одному беспилотнику устранили над Крымом и Московским регионом.

В Луганске два вражеских дрона атаковали территорию нефтебазы, пострадал охранник, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, резервуар с топливом получил повреждения и возник пожар. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Укронацисты не могут смириться с поражениями на поле боя и продолжают бить по мирным городам. Ранним утром враг атаковал Луганск. Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия», — рассказал глава региона.

Половина Запорожской области осталась без электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ по энергетической системе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Губернатор уточнил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В результате массированной террористической атаки противника на энергетическую систему Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — отметил он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Саратова и Энгельса стали свидетелями мощной работы противовоздушной обороны. По сведениям канала, около 02:00 в небе над городами начали раздаваться громкие взрывы — всего очевидцы насчитали от восьми до 10 хлопков в южной части Саратова, а также несколько — в районе Энгельса. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что от силы разрывов срабатывали автомобильные сигнализации. По версии канала, подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как отметил SHOT, местные жители видели две яркие вспышки над рекой Волгой в момент уничтожения воздушных целей на подлете к городам. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако над городами продолжает выть сирена воздушной опасности.

Читайте также:

Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно

Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности

Пожар в Луганске, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 22 февраля