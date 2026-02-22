SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью SHOT: около 10 взрывов прогремели ночью в небе над Саратовом и Энгельсом

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Саратова и Энгельса стали свидетелями мощной работы противовоздушной обороны. По сведениям канала, около 02:00 в небе над городами начали раздаваться громкие взрывы — всего очевидцы насчитали от 8 до 10 хлопков в южной части Саратова, а также несколько в районе Энгельса. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что от силы разрывов срабатывали автомобильные сигнализации. По версии канала, подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Как отметил SHOT, местные жители видели две яркие вспышки над рекой Волгой в момент уничтожения воздушных целей на подлете к городам. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако над городами продолжает выть сирена воздушной опасности.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О возобновлении стандартного графика полетов будет сообщено позже.

До этого стало известно, что экстренные и оперативные службы на юге Псковской области переведены в режим повышенной готовности в связи с фиксацией беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах. Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей соблюдать осторожность.