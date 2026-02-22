Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 01:32

Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты

Росавиация: аэропорт Саратова временно прекратил прием и выпуск самолетов

Самолеты МС-21-300 и МС-21-310 Самолеты МС-21-300 и МС-21-310 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Саратова (Гагарин) временно ограничил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь и советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань больше не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении стандартного графика полетов будет сообщено позже.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно прекратил работу. Как уточнил Кореняко, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Позже стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино), Чебоксар.

Также пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять сбили над Курской и Ростовской областями.

