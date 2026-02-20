Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 23:45

Семь российских аэропортов «захлопнулись» для полетов

Росавиация временно ограничила прилеты и вылеты в семи аэропортах страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино), Чебоксар. Воздушные гавани приостановили работу поздним вечером 20 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

По данным ведомства, ограничения в Казани и Нижнекамске действуют с 23:19 по московскому времени. В остальных аэропортах запреты ввели почти через 10 минут – в 23:31 по мск.

На данный момент воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, экипажи и диспетчерские службы принимают все необходимые меры для безопасности. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний. О снятии ограничений в аэропортах будет объявлено дополнительно.

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах прокомментировал публикации СМИ о том, что границу РФ якобы пересек неизвестный борт, прибывший из США. Предварительно, это был лайнер президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Однако, по некоторым данным, неопознанных пассажирских самолетов в воздушном пространстве России за сутки не фиксировалось.

