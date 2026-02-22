Пожар в Луганске, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 22 февраля

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов. В ходе атаки Вооруженных сил Украины на Луганск получил повреждения резервуар с топливом, вследствие чего возник пожар. Из-за удара украинскими дронами в Белгородской области пострадали мужчина с ребенком. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 86 беспилотников в ночь на 22 февраля

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили девять украинских беспилотников над территорией Брянской области, по семь и три БПЛА сбили над Курской и Калужской областями. Еще по одному беспилотнику устранили над Крымом и Московским регионом.

Дроны ВСУ атаковали территорию нефтебазы в Луганске и ранили охранника

В Луганске два вражеских дрона атаковали территорию нефтебазы, пострадал охранник сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, резервуар с топливом получил повреждения и возник пожар. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Укронацисты не могут смириться с поражениями на поле боя и продолжают бить по мирным городам. Ранним утром враг атаковал Луганск. Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия», — рассказал глава региона.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Половина Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ

Половина Запорожской области осталась без электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ по энергетической системе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Губернатор уточнил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В результате массированной террористической атаки противника на энергетическую систему Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — отметил он.

Около 10 взрывов прогремели ночью в небе над Саратовом и Энгельсом

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Саратова и Энгельса стали свидетелями мощной работы противовоздушной обороны. По сведениям канала, около 02:00 в небе над городами начали раздаваться громкие взрывы — всего очевидцы насчитали от восьми до 10 хлопков в южной части Саратова, а также несколько — в районе Энгельса. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что от силы разрывов срабатывали автомобильные сигнализации. По версии канала, подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как отметил SHOT, местные жители видели две яркие вспышки над рекой Волгой в момент уничтожения воздушных целей на подлете к городам. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако над городами продолжает выть сирена воздушной опасности.

Система ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

Мужчина и ребенок попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей, включая маленького ребенка, сообщили в оперативном штабе региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Мужчина и трехлетняя девочка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, после чего было принято решение перевести их в медицинские учреждения Белгорода для дальнейшего лечения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно предупреждал об опасности передвижения на транспорте в приграничных районах из-за активности украинских дронов. Местные власти оказывают всю необходимую помощь семьям пострадавших, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ситуация в Энергодаре ухудшается из-за ежедневных обстрелов

Ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинские солдаты каждый день обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — отметил он.

