«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области Военэксперт Матвийчук: до весны у ВСУ нет новых резервов для отправки на фронт

До весны Вооруженные силы Украины не располагают новыми резервами для отправки на фронт, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, большие потери в рядах украинской армии связаны с решениями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Я полагаю, что [потери ВСУ] на Сумском направлении — это следствие той политики, которую проводит Сырский. Он перебрасывает боеспособные части на это направление. Этот [225-й отдельный штурмовой] полк ранее назывался «батальоном» или «полком смерти», то есть это люди, брошенные на мясные штурмы, на убой. Я думаю, что сегодня украинцы испытывают огромный дефицит резервов для восполнения потерь. Не знаю, как они будут восстанавливать свои силы. По крайней мере, я думаю, что до весны у них будет затишье ввиду отсутствия подготовленных резервов для их отправки на фронт, — высказался Матвийчук.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли значительные потери в Сумской области и были вынуждены отступить. По данным разведки, остатки батальона выведены для переформирования, утратив боеспособность.