Переброска украинских резервов в район Купянска, который находится под контролем ВС РФ, направлена не на достижение военных целей, а на создание информационного фона для улучшения переговорных позиций Киева, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, в регионе в настоящее время сложные погодные условия. Он отметил, что на Купянском направлении стоят сильные морозы.

Погода в районе Купянска действительно холодная по южнорусским меркам. Она стабильно минусовая — до −8 градусов, а по ощущениям все −15. Здесь высокая влажность, частые порывы ветра. Почему ВСУ туда бросают новые силы? Режим Зеленского пытается развеять доклады, которые озвучивает генералитет РФ, что данные населенные пункты освобождены. По его мнению, наличие хоть какого-то количества бойцов ВСУ ставит под сомнение, что доклады соответствуют действительности. Зеленский считает, что это крайне важно с точки зрения информационной составляющей и ведения переговоров. Поэтому он играет в пиар-войну, человеческие жизни никакой особой роли для него не играют, — пояснил Рогов.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ удерживает подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах. Таким образом Киев жертвует военнослужащими, запрещая отступать, ради мнимости. Город Купянск был полностью освобожден Вооруженными силами России в ноябре 2025 года.