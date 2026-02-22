Половина Запорожской области осталась без электроэнергии из-за атаки ВСУ

Половина Запорожской области осталась без электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ по энергетической системе, сообщил на своем канале в Max губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Губернатор уточнил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения.

В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион, — отметил он.

До этого Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Васильевка, выбрав целью здание местной школы. В результате атаки был поврежден фасад учебного заведения и прилегающая территория, а осколками посекло припаркованные школьные автобусы.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять — сбили над Курской и Ростовской областями.