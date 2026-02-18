Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 19:16

Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: бойцы ВСУ не раз поднимали оружие на свое командование

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Бойцы Вооруженных сил Украины не раз поднимали оружие на свое командование, заявил NEWS.ru советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. Он также отметил, что солдаты не раз покидали свои позиции без приказа.

На самом деле были случаи, когда солдаты ВСУ самостоятельно пытались покидать позиции без приказа. Были случаи, когда они конфликтовали с наемниками. Такая же история была со стороны наемников, когда они не соглашались с приказами, которые считали заведомо опасными для себя. То есть, когда их посылали на верную смерть, они чаще всего протестовали, иногда даже поднимая оружие на свое же командование. Такие истории были, и это не единичные случаи, — рассказал Гагин.

Собеседник добавил, что украинские солдаты могут выступить против своих командиров. Подобные ситуации возможны, когда высшие чины оставляют бойцов на позициях без должного попечения, пояснил он.

Если говорить о готовности отдельных украинских солдат или групп военнослужащих пойти против своего командования, то так называемые бунты вполне реальны. Подобные истории уже были. Причем это происходило чаще всего тогда, когда командование противника оставляло своих подчиненных без попечения, когда оно просто оставляло населенные пункты, которые мы штурмовали. То есть они бросали своих подчиненных, а командование чаще всего удалялось оттуда, и его там просто не было, — резюмировал Гагин.

Ранее стало известно, что военнослужащие одной из бригад ВСУ подорвали переправу, чтобы не идти на передовую. Речь идет об объекте на границе Днепропетровской и Запорожской областей, которую контролировал личный состав 67-й бригады ВСУ.

ВСУ
СВО
военные
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
