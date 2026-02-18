Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 10:33

Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя

ВСУ подорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти в бой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие одной из бригад Вооруженных сил Украины подорвали переправу, чтобы не идти на передовую, заявили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет об объекте на границе Днепропетровской и Запорожской областей, которую контролировал личный состав 67-й бригады ВСУ.

Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель — избежать отправки личного состава на боевую задачу, — сказано в заявлении.

Ранее ударами авиационных бомб ФАБ-500 российская боевая авиация уничтожила переправу, которую подразделения ВСУ использовали для форсирования реки в Харьковской области. По информации Минобороны РФ, данный мост использовался украинской стороной для переброски войск, военной техники и различных грузов. В результате атаки переправа была полностью выведена из строя.

До этого понтонная переправа через реку Оскол, оборудованная украинскими военными, была ликвидирована ударом БПЛА «Молния-2». Уничтожение объекта сорвало запланированную ротацию личного состава ВСУ. Успешную операцию провели бойцы войск беспилотных систем, входящих в группировку «Запад». Один из военнослужащих с позывным Егерь подтвердил, что цель была поражена и функционирование переправы полностью прекращено.

ВСУ
СВО
ВС РФ
мосты
переправы
