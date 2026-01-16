Удары авиабомб разнесли переправу ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО Российская авиация поразила переправу ВСУ под Харьковом ударами авиабомб ФАБ-500

Российская авиация поразила переправу ВСУ через реку в Харьковской области ударами авиабомб ФАБ-500, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, украинские войска использовали мост для переброски техники, войск и грузов военного назначения. В результате атаки переправа была полностью уничтожена.

Воздушно-космические силы России уничтожили переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что элитные украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона, удар по ним нанесли при помощи авиабомб ФАБ.

До этого российские силовые структуры сообщили о ликвидации пяти офицеров ВСУ на различных направлениях спецоперации, среди них оказался высокопоставленный командир штурмовой бригады «Лють». Майор полиции Александр Куралех, занимавший пост замкомандира батальона, был уничтожен в ДНР благодаря точным разведданным и работе ударных дронов.