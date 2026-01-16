Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 08:09

Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области

Кимаковский сообщил о разгроме штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Элитные украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона.

Большое количество групп этих подразделений были уничтожены ФАБ и нашими операторами БПЛА в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности, — рассказал Кимаковский.

Ранее стало известно, что расчет беспилотников «Молния-2» нанес удар по понтонной переправе ВСУ через реку Оскол и уничтожил ее. Атака сорвала плановую ротацию украинских подразделений. По словам военнослужащего с позывным Егерь, цель была успешно отработана и переправа больше не функционирует.

До этого российские силовые структуры сообщили о ликвидации пяти офицеров ВСУ на различных направлениях спецоперации, среди них оказался высокопоставленный командир штурмовой бригады «Лють». Майор полиции Александр Куралех, занимавший пост замкомандира батальона, был уничтожен в ДНР благодаря точным разведданным и работе ударных дронов.

ВСУ
Запорожская область
СВО
ВС РФ
беспилотники
Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области
