23 февраля 2026 в 01:07

Инфраструктура Белгорода пострадала при атаке ВСУ

Гладков: атака ВСУ на Белгород привела к перебоям с подачей электроэнергии

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины совершили мощную ракетную атаку на Белгород и Белгородский округ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Атака ВСУ привела к перебоям с подачей электричества, водоснабжения и отопления в жилых домах. На месте происшествия работают все оперативные службы, ведется оценка ущерба и восстановительные работы.

Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток, — уточнил Гладков.

Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и как можно быстрее вернуть в дома жителей свет и тепло.

Ранее сообщалось, что энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Энергодаре Запорожской области. Глава города Максим Пухов проинформировал, что подача электроэнергии возобновилась в полном объеме после масштабного отключения, вызванного ударом украинских формирований по энергосистеме региона. Он поблагодарил специалистов за самоотверженный труд, отметив, что они в кратчайшие сроки справились с последствиями атаки.

