Ученый назвал неочевидное последствие блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива может оказать негативные последствия на посевную в Северном полушарии, заявил ИС «Вести» декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев. По его словам, на данный момент фактически остановлены поставки необходимых фермерам удобрений.

Блокада Ормузского пролива, которая фактически остановила поставку ключевых удобрений азотных, фосфатных, приводит к тому, что это напрямую бьет по посевной в Северном полушарии и не только, — сказал Селезнев.

Ранее Трамп предупредил НАТО о тяжелых последствиях без помощи в Ормузском проливе. По его словам, отказ от участия может привести к серьезным проблемам для Североатлантического альянса и негативно скажется на будущем организации. Также президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.