27 апреля 2026 в 19:03

Фермер решил разводить уродливых коров из-за навязчивых тиктокеров

Британский фермер скрестит коров разных пород для защиты от тиктокеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Британский фермер Алекс Берч заявил, что будет скрещивать своих хайлендских коров с другой породой, чтобы туристы перестали к ним подходить, пишет «Би-би-си». По словам Берча, уже четыре года посетители парка Пик-Дистрик мучают его животных.

Фермер пояснил, что люди обнимают коров, фотографируют их и кормят, хотя это запрещено. Он уверен, что проблема кроется в социальных сетях: хайлендские коровы стали трендом из-за тиктокеров.

Берч рассказал, что его коровам не дают покоя, и он своими глазами видел, как кто-то снимал ролик про йогу прямо рядом с ними. Чтобы отпугнуть тиктокеров, фермер решил сделать животных менее привлекательными для фотографий.

Он признался, что это решение далось ему нелегко, но другого выбора у него нет. Берч добавил, что люди просто не понимают, когда им говоришь не подходить, и не осознают, что коровы могут напасть.

Ранее владимирские фермеры высказались против идеи об облагораживании земель региона, которую озвучил Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска. Журналисты отметили: они не хотят, чтобы друг финансиста Джеффри Эпштейна перевозил на их землю 50 семей из ЮАР.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам с ВНЖ запретят покупать недвижимость в одной европейской стране
Раскрыта реакция США на встречу Путина и главы МИД Ирана
Развлекательный центр загорелся под Пензой
Приднестровье обратилось к ООН с тревожной просьбой
Двенадцатилетняя девочка погибла в Арзамасе во время стрельбы
В российском регионе девять школьников подхватили норовирус
Совкомбанк стал участником программы лояльности Ozon «Зеленая цена»
Белоусов проверил объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии
Друг детства Орбана попросил помощи у новых властей Венгрии
Мужчина погиб после падения его машины в горную реку
Глава МИД Ирана одним словом оценил встречу с Путиным
Походные домогательства: в Карелии учителя ОБЖ обвиняют в растлении детей
Смертоносный ураган над Россией 27 апреля: жертвы, разрушения, пострадавшие
Фермер решил разводить уродливых коров из-за навязчивых тиктокеров
Цена нефти Brent впервые с 7 апреля превысила $109 за баррель
Нутрициолог назвала неочевидную опасность кофе
Бортпроводница дала спорный совет путешествующим с детьми родителям
Ростовские ритуальщики «вдохновились» умершими знаменитостями ради рекламы
Киев устроил Израилю истерику из-за судна с российским зерном
Лидер европейской страны планирует провести переговоры с Ираном
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

