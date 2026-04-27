Британский фермер Алекс Берч заявил, что будет скрещивать своих хайлендских коров с другой породой, чтобы туристы перестали к ним подходить, пишет «Би-би-си». По словам Берча, уже четыре года посетители парка Пик-Дистрик мучают его животных.

Фермер пояснил, что люди обнимают коров, фотографируют их и кормят, хотя это запрещено. Он уверен, что проблема кроется в социальных сетях: хайлендские коровы стали трендом из-за тиктокеров.

Берч рассказал, что его коровам не дают покоя, и он своими глазами видел, как кто-то снимал ролик про йогу прямо рядом с ними. Чтобы отпугнуть тиктокеров, фермер решил сделать животных менее привлекательными для фотографий.

Он признался, что это решение далось ему нелегко, но другого выбора у него нет. Берч добавил, что люди просто не понимают, когда им говоришь не подходить, и не осознают, что коровы могут напасть.

Ранее владимирские фермеры высказались против идеи об облагораживании земель региона, которую озвучил Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска. Журналисты отметили: они не хотят, чтобы друг финансиста Джеффри Эпштейна перевозил на их землю 50 семей из ЮАР.