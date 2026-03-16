Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 09:44

В Крыму национализировали все крупные объекты украинских олигархов

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все крупнейшие объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц в Крыму были национализированы, рассказал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время продолжается работа по выявлению более мелкой недвижимости.

Эта работа продолжается. Крупных уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо прошерстить на 100 процентов всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности… Это очень большая работа, — отметил Аксенов.

Он добавил, что такое имущество выявляется по результатам мониторинга социальных сетей. Аксенов также признал вклад граждан, обращающихся в правоохранительные органы и к нему лично. По его словам, многие крымчане сами просят проверить определенные объекты.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что власти примут новые решения по национализации выявленных на территории региона активов украинских олигархов. По его словам, эти бизнесмены не хотели выводить активы из региона.

Крым
Украина
олигархи
Сергей Аксенов
национализация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.