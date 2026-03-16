Подмосковные вымогатели вооружились мачете и пистолетами В Подмосковье у подозреваемых в вымогательстве изъяли мачете

В подмосковной Электростали полицейские задержали троих участников группы, которые подозреваются в вымогательстве около 200 тыс. рублей у своей знакомой, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По данным ведомства, у подозреваемых изъяли мачете и два пистолета.

Злоумышленники, угрожая девушке предметом, конструктивно схожим с пистолетом, потребовали перевести им указанную сумму. Испугавшись расправы, потерпевшая выполнила требование и перечислила денежные средства на счета вымогателей, после чего обратилась за помощью в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

При проведении обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, мачете, а также два пистолета. Оружие направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством,– заявила Петрова.

Ранее сообщалось, что участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.