На Украине задержали женщину за вымогательство у военного Украинку обвинили в вымогательстве $4,5 тыс. за снятие с воинского учета

Жительницу Харьковской области заподозрили в вымогательстве $4,5 тыс. (376 тыс. рублей) у раненого военнослужащего за снятие с воинского учета, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. По версии следствия, она обещала повлиять на медиков и сотрудников военкомата.

Правоохранители разоблачили 44-летнюю жительницу села Староверовка Нововодолажского района (Харьковской области), которая пыталась обогатиться, вымогая 4,5 тысячи долларов у украинского военнослужащего, проходящего лечение, за «помощь» в его выписке из военного учета, — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина установила контакт с раненым военнослужащим через посредников. Она убедила его в наличии возможностей повлиять на решение о списании со службы по состоянию здоровья, заявив о наличии необходимых связей.

За денежное вознаграждение подозреваемая обещала обеспечить положительное решение вопроса через воздействие на медицинских работников и представителей военкомата. В отношении нее выдвинуты обвинения по статье о вымогательстве.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.