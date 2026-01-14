Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 19:28

Участники ОПГ услышали приговор по делу о серии вымогательств

СК: участников ОПГ приговорили к 3-5 лет колонии за вымогательства в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге, сообщили в СК РФ. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.

Следователи установили, что с мая по сентябрь 2024 года участницы ОПГ знакомились с мужчинами через интернет. Они назначали встречи при условии, что собеседники принесут с собой наркотики. После этого подельники женщин прибывали на место встречи. Они представлялись сотрудниками полиции. Затем они требовали от потерпевших деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности. По этой схеме злоумышленникам удалось выманить деньги у четырех человек. Один из потерпевших передал членам ОПГ 100 тыс. рублей.

Всех злоумышленников задержали правоохранители. Трое обвиняемых оказались под стражей. В отношении четвертой фигурантки суд избрал запрет определенных действий. Суд учел роль каждого участника преступной группы. Отбывать наказание им предстоит в колониях общего и строгого режимов. Участнице ОПГ было назначено условное наказание.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2025 года вынесли обвинительные приговоры в отношении более 42 тыс. женщин. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в силу. Если сравнивать с данными 2024 года, то показатель почти не изменился.

