Глава Минэнерго США: операция против Ирана продлится еще несколько недель

Операция против Ирана может продлиться еще несколько недель, заявил телеканалу NBC News министр энергетики США Крис Райт. По его словам, это наиболее вероятный временной горизонт. Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты уже уничтожили основные элементы военного потенциала Исламской Республики.

Я думаю, что это наиболее вероятный временной горизонт, — сказал Райт.

Ранее основатель Megaupload и Mega, бизнесмен Ким Дотком заявил, что Соединенные Штаты потерпели фиаско как в украинском, так и в иранском противостоянии, утратив при этом доверие своих граждан и мировой общественности. По мнению предпринимателя, единственный путь для Вашингтона — признать собственное поражение и смириться с утратой лидирующих позиций.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Исламская Республика будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет свою ошибку. Он подчеркнул, что пострадавшим должны выплатить компенсации. Кроме того, Аракчи обвинил Израиль в экологическом преступлении против Тегерана.