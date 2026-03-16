Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:08

Минэнерго США назвало возможные сроки окончания операции против Ирана

Глава Минэнерго США: операция против Ирана продлится еще несколько недель

Крис Райт Крис Райт Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Операция против Ирана может продлиться еще несколько недель, заявил телеканалу NBC News министр энергетики США Крис Райт. По его словам, это наиболее вероятный временной горизонт. Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты уже уничтожили основные элементы военного потенциала Исламской Республики.

Я думаю, что это наиболее вероятный временной горизонт, — сказал Райт.

Ранее основатель Megaupload и Mega, бизнесмен Ким Дотком заявил, что Соединенные Штаты потерпели фиаско как в украинском, так и в иранском противостоянии, утратив при этом доверие своих граждан и мировой общественности. По мнению предпринимателя, единственный путь для Вашингтона — признать собственное поражение и смириться с утратой лидирующих позиций.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Исламская Республика будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет свою ошибку. Он подчеркнул, что пострадавшим должны выплатить компенсации. Кроме того, Аракчи обвинил Израиль в экологическом преступлении против Тегерана.

США
Минэнерго
Иран
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.