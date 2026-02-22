Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 22:40

«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением

Мэр Энергодара Пухов заявил о восстановлении электроснабжения после блэкаута

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Энергодаре Запорожской области, заявил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, подача электроэнергии возобновилась в полном объеме после масштабного отключения, вызванного ударом украинских формирований по энергосистеме региона.

Электроснабжение Энергодара восстановлено. Энергетикам — низкий поклон, — написал Пухов.

Он поблагодарил специалистов за самоотверженный труд, отметив, что они в кратчайшие сроки справились с последствиями атаки. Оперативные службы региона продолжают мониторить ситуацию и готовятся к возможным повторным атакам.

Ранее утром губернатор Евгений Балицкий сообщал, что массированный удар ВСУ по региональной энергетической инфраструктуре привел к отключениям по всей области. Энергодар оказался в числе пострадавших населенных пунктов.

До этого стало известно, что за четыре часа силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны РФ проинформировали, что это произошло в промежуток с 16:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов (65 беспилотников) было уничтожено над Брянской областью.

энергетики
электроснабжение
Энергодар
Запорожская область
