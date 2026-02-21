Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 00:49

Гороскоп на 21 февраля: Девам — искать хобби, а Весам — быть решительнее

Гороскоп на 21 февраля: Ракам — проявить характер, а Львам — не хвастаться Гороскоп на 21 февраля: Ракам — проявить характер, а Львам — не хвастаться Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака советует не рисковать понапрасну и учиться на чужих ошибках. Чтобы избежать потерь, возможно, придется отменить даже самые важные встречи. Точный гороскоп на сегодня рекомендует запомнить главное: полагаться нужно только на логику и собственные силы.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов говорит о том, что мужчинам этого знака стоит наладить отношения с родными, попросив прощения за ошибки. Женщинам же, вероятно, придется проявить упорство, чтобы достичь целей, несмотря на трудности и даже предательство со стороны близкого человека.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает о неожиданных проблемах, которые лучше решать сразу. Мужчинам поможет расслабиться отдых в кругу друзей. У женщин сегодня как никогда удачно будут проходить встречи. Однако не стоит быть слишком откровенными даже с друзьями, чтобы не стать жертвой сплетен.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов рекомендует направить энергию в правильное русло. Мужчинам не стоит стесняться просить поддержки у близких. Женщинам нужно внимательно отнестись к слухам о сокращении на работе, но при этом не хвататься за первое попавшееся предложение.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков призывает проявить решительность и не поддаваться чужому влиянию. Лучше всего будет действовать по своему усмотрению. Женщинам стоит обратить внимание на здоровье и запланировать визит к врачу. Впрочем, причиной почти любого заболевания, скорее всего, окажется постоянный стресс.

Гороскоп на 21 февраля: Скорпионам — расти по службе, а Стрельцам — заводить знакомства Гороскоп на 21 февраля: Скорпионам — расти по службе, а Стрельцам — заводить знакомства Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов советует избегать конфликтов и не вмешиваться в чужие споры. Мужчинам лучше провести вечер с друзьями, а женщинам стоит довериться интуиции. Кроме того, в этот день не рекомендуется выставлять напоказ свои успехи, чтобы не вызывать зависть коллег и близких.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев не рекомендует дальние или любые деловые поездки из-за возможных неприятностей. Если вам удастся все отменить и остаться дома, занимайтесь любимой работой, а чтобы разнообразить жизнь, найдите новое увлечение, которое принесет радость.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов советует заняться домашними делами или хобби, чтобы расслабиться. Главное — будьте уверены в своих решениях, так как нерешительность может создать трудности и в работе, и в личной жизни.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов обещает удачный день в работе и возможности для карьерного роста. Общайтесь с руководством и партнерами, а также обратите внимание на новые идеи, которые появятся благодаря желанию поболтать.

Гороскоп на 21 февраля: Козерогам — вдохновляться любовью, а Водолеям — работать в команде Гороскоп на 21 февраля: Козерогам — вдохновляться любовью, а Водолеям — работать в команде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предвещает спокойный день. Вы справитесь с проблемами и сможете помочь другим, а также заведете полезные знакомства, которые улучшат финансовое положение, и проведете вечер в приятной компании.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов сулит легкое решение задач благодаря вашему уму и энергии, а вдохновение придет от любимого человека. Женщинам стоит избегать конфликтов с коллегами, которые не готовы идти на компромиссы.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев советует не отказываться от командной работы, так как это выгодно. Однако будьте готовы к переработкам, поэтому заранее трезво оценивайте свои силы. Яркий день подарит много событий, а партнеру будет приятно получить от вас неожиданный сюрприз.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предвещает встречу с людьми из прошлого, которые помогут решить важные вопросы. Подключайте друзей к своим планам и не бойтесь рисковать, даже если вы оказались на распутье между фантазиями и реальностью.

Ранее мы рассказывали, как подготовить комнатные растения к весне.

