21 февраля 2026 в 00:47

Некоторых россиян могут убрать из санкционных списков ЕС

EUobserver: Венгрия требует исключения ряда россиян из новых санкций ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Будапешт выступил с неожиданным требованием к Брюсселю в ходе согласования 20-го пакета антироссийских ограничений. Венгрия просит убрать ряд российских граждан из проекта обновленного черного списка Евросоюза, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

О каких именно персоналиях идет речь, пока не раскрывается. Однако, по данным других СМИ, Будапешт традиционно выступает против включения представителей спортивных организаций.

Politico считает, что Венгрия настаивает на исключении высокопоставленных политиков из российских спортивных федераций. Это требование уже не раз затягивало принятие предыдущих санкционных пакетов.

Постпреды стран Евросоюза после короткого перерыва продолжили согласование юбилейного пакета санкций. Брюссель рассчитывает утвердить документ до 24 февраля — четвертой годовщины начала специальной военной операции, однако позиция Венгрии может нарушить эти планы, так как решения по санкциям требуют единогласной поддержки всех 27 государств — членов ЕС.

Ранее сообщалось, что американская торговая палата в России (AmCham Russia) активно борется за отмену санкций в отношении Москвы. Данный процесс планируют начинать с банков.

санкции
Венгрия
Евросоюз
россияне
