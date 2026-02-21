Польской спортсменке на Олимпиаде «искромсало» лицо коньком Польская шорт-трекистка попала в больницу после пореза о конек на ОИ

Серьезная травма прервала выступление польской шорт-трекистки Камилы Селье на Олимпийских играх в Италии, передает TVP Sport. В четвертьфинальном забеге на 1500 метров спортсменка получила удар коньком в лицо и была экстренно госпитализирована.

Несчастный случай произошел во время шестого забега. На одном из поворотов Селье потеряла равновесие и начала падать. Американка Кристен Сантос-Грисволд, двигавшаяся следом, по инерции задела девушку лезвием своего конька, которое попало прямо в нижнюю часть глазницы.

Глаз опухший, не может открыть. Разрезана щека, скуловая кость повреждена, — заявил пресс-атташе польской олимпийской команды Конрад Недзведзкий.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении очередного этапа борьбы за здоровье: спортсменка перенесла пятую по счету операцию на ноге, которую сломала во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Шестичасовое вмешательство прошло успешно.

До этого финский фристайлист Элиас Лаюнен попал в больницу после неудачного приземления во время квалификационных соревнований в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен упал на спину, к нему немедленно подъехала машина скорой помощи.