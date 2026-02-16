Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 14:28

Шорт-трекистка Крылова упала в шаге от финала Олимпиады

Шорт-трекистка Крылова не смогла выйти в финал ОИ-2026 на дистанции 1000 метров

Алена Крылова на XXV зимних Олимпийских играх в Милане. Алена Крылова на XXV зимних Олимпийских играх в Милане. Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Российская шорт-трекистка Алена Крылова завершила выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2026, заняв пятое место в полуфинальном забеге, сообщили организаторы соревнований. Спортсменка потеряла равновесие на одном из поворотов и упала, лишившись шансов на выход в финал.

Прямые путевки в решающий забег из второго полуфинала завоевали опытная итальянка Арианна Фонтана и представительница Канады Кортни Саро. Именно они разыграют между собой медали в главном финале.

В четвертьфинале Крылова также упала после столкновения с китайской соперницей, хотя шла в числе лидеров. Судьи пересмотрели эпизод и допустили россиянку до полуфинала. Тем не менее она продолжит борьбу в утешительном финале В.

Ранее саночник Павел Репилов рассказал, что нейтральные спортсмены из России на первых международных стартах испытывали к себе настороженное отношение со стороны иностранных коллег, но к концу сезона оно стало более дружелюбным. Он предположил, что настороженность могла быть связана с долгим отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях.

