В Госдуме оценили выступление шорт-трекиста Посашкова на Олимпиаде-2026

Российским спортсменам приходится очень непросто на Олимпиаде-2026, заявила «Чемпионату» олимпийская чемпионка, член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя выступление шорт-трекиста Ивана Посашкова. Она подчеркнула, что прекрасно понимает ситуацию, в которой оказались россияне на Играх.

Шорт-трек — достаточно непростой вид спорта по части того, что бежать надо не один раз. Нашим спортсменам еще непросто от того, что отобрались всего двое. Когда тебя поддерживают и рядом лидеры, например, [Семен] Елистратов — все проще. Я не оправдываю их, просто понимаю их ситуацию. Мы просто за них болеем, радуемся и ждем перспективы на будущее, — отметила депутат.

По словам Журовой, сейчас важно, чтобы спортсмены набирались сил и могли выигрывать медали, когда вернутся на спортивную арену с флагом и гимном. Она обратила внимание, что даже при всех сложностях спортсмены стараются проявить себя на Олимпиаде.

Хотелось бы, чтобы они сейчас набрались сил, а уже потом выигрывали медали, когда мы вернемся с флагом и гимном. Это будет правильнее и лучше. А сейчас пусть набираются опыта, проходят жизненный путь в таких жестких условиях — они в любом случае стараются, — заключила Журова.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».