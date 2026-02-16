Финский фристайлист разбился во время прыжка на Олимпиаде Iltalehti: финский фристайлист Лаюнен госпитализирован после падения на ОИ

Финский фристайлист Элиас Лаюнен попал в больницу после неудачного приземления во время квалификационных соревнований в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен упал на спину, к нему немедленно подъехала машина скорой помощи, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Финляндии.

Инцидент произошел во время первого прыжка. Лаюнен не смог чисто выполнить элемент и рухнул на склон. Медики оказали помощь и доставили спортсмена в госпиталь для детального обследования. На данный момент жизни 18-летнего спортсмена ничего не угрожает. Однако он останется под наблюдением врачей до утра.

Лаюнен чувствует себя хорошо, дальнейшие обследования не выявили ничего тревожного. Лаюнен останется в больнице на ночь под наблюдением, — указали врачи.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн, которая упала во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде в Италии, написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что планирует вернуться в спорт, как только восстановится после операций. Она подчеркнула, что всегда готова на риск для демонстрации собственного потенциала. Лыжница также поблагодарила за поддержку своих поклонников, призвав их не расстраиваться.