Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 02:54

Финский фристайлист разбился во время прыжка на Олимпиаде

Iltalehti: финский фристайлист Лаюнен госпитализирован после падения на ОИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Финский фристайлист Элиас Лаюнен попал в больницу после неудачного приземления во время квалификационных соревнований в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен упал на спину, к нему немедленно подъехала машина скорой помощи, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Финляндии.

Инцидент произошел во время первого прыжка. Лаюнен не смог чисто выполнить элемент и рухнул на склон. Медики оказали помощь и доставили спортсмена в госпиталь для детального обследования. На данный момент жизни 18-летнего спортсмена ничего не угрожает. Однако он останется под наблюдением врачей до утра.

Лаюнен чувствует себя хорошо, дальнейшие обследования не выявили ничего тревожного. Лаюнен останется в больнице на ночь под наблюдением, — указали врачи.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн, которая упала во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде в Италии, написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что планирует вернуться в спорт, как только восстановится после операций. Она подчеркнула, что всегда готова на риск для демонстрации собственного потенциала. Лыжница также поблагодарила за поддержку своих поклонников, призвав их не расстраиваться.

фристайл
Олимпиада
падения
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог назвал опаснейшее заблуждение насчет рака
Россиян вновь ждут длинные выходные
Нервный срыв, хейт из-за фигуры, мнение об СВО: как живет Анна Семенович
Песков объяснил, почему Кремль не будет судиться из-за масок Путина
Словакия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией
Финский фристайлист разбился во время прыжка на Олимпиаде
Озвучено, сколько дронов ВСУ сбила российская ПВО за неделю
На Западе объяснили, ради чего ЕС втягивает граждан в конфликт на Украине
Ветер сшиб известный на всю Италию утес для влюбленных
Названы изменения в организме, требующие срочного анализа на ВИЧ
ВСУ обвинили в резком увеличении обстрелов жителей приграничья РФ
Составлен список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
Москвичам предложили альтернативный способ добираться до работы в снегопад
Стали известны победители короткой программы в парном катании на ОИ
Швейцария намерена помочь делегации из РФ на переговорах
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут дать максимальное наказание
Развод с миллиардером, мнение об СВО, критика: как живет актриса Хлынина
Роспотребнадзор оценил готовность Петербурга к диагностике оспы обезьян
Российский боец в одиночку предотвратил гибель целого подразделения
Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.