«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы Перенесшая после ОИ операции лыжница Вонн заявила, что вернется в спорт

Американская горнолыжница Линдси Вонн, которая упала во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде в Италии, написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что планирует вернуться в спорт, как только восстановится после операций. Она подчеркнула, что всегда готова на риск для демонстрации собственного потенциала.

Падение того стоило. Я ни о чем не жалею, моя любовь к лыжам остается. Я с нетерпением жду момента, когда я снова поднимусь на вершину горы, я это сделаю, — написала Вонн.

Лыжница также поблагодарила за поддержку своих поклонников, призвав их не расстраиваться. По мнению Вонн, подобные опасные инциденты возникали в жизни каждого профессионального спортсмена.

Ранее стало известно, что Вонн после падения сломала ногу. Уточняется, что лыжницу вертолетом доставили в больницу. Там она перенесла операцию по стабилизации перелома левой ноги.

Кроме того австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею и был экстренно госпитализирован на зимних Олимпийских играх в Италии. Обследование выявило у спортсмена два перелома шейного отдела позвоночника, из-за чего он был снят с соревнований.