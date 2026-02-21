«До злости жаль»: что звезды говорят о смерти лидера Shortparis Комягина

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила о смерти лидера группы Shortparis Николая Комягина. Что об этом известно, как российские артисты отреагировали на кончину певца?

Что известно о смерти Николая Комягина

20 февраля журналистка Ксения Собчак сообщила о кончине музыканта. По ее информации, музыканту стало плохо после занятий боксом, и причиной смерти стало сердце. Собчак подчеркнула, что Комягину было всего 39 лет.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом — Москву, потом — всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее», — написала Собчак.

Журналистка рассказала, что интервью с Комягиным стало для нее одним из любимых. Вместе с музыкантом они продвигали фестивальный проект «Заря. Онега».

«Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря», — добавила Собчак.

Информацию о смерти Комягина подтвердила концертный директор Shortparis Марина Косухина.

«Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она в социально сети.

Как звезды отреагировали на смерть Николая Комягина

Певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале признался, что хотел познакомиться с Николаем Комягиным, но внезапная смерть исполнителя уже не позволит осуществить задуманную встречу. Народный артист назвал коллегу «русским Куртом Кобейном».

«Господь забирает самых выдающихся. Наследие Николая мы будем разбирать десятилетиями. Сегодня появился русский Курт Кобейн», — написал Киркоров.

Актер и режиссер Данила Козловский также поделился своими чувствами в связи с новостью о смерти 39-летнего лидера Shortparis. В своем посте в Telegram он выразил глубокое сожаление, отметив, что это известие сильно потрясло его.

«Бесконечно жаль. До злости жаль», — отметил Козловский, подчеркнув уникальность Комягина как артиста, в котором органично сочетались интеллигентность и почти эфемерная хрупкость.

Работа двух известных артистов стартовала в 2022 году на площадке сериала «Карамора». Козловский долго выбирал актера на роль Владимира Маяковского, ему был необходим не только внешний облик, но и внутренняя сила, способная захватить внимание зрителей. Когда кастинг-директор рекомендовал лидера Shortparis, все сомнения исчезли.

В свою очередь, Владислав Лисовец, эксперт моды, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своем мнении о феномене группы Shortparis.

«Относиться к группе Shortparis плохо невозможно по той причине, что они альтернативная музыка, а это всегда интересно, это всегда самобытно, и группа действительно отличалась от всех остальных, она очень яркая в этом плане. И в плане визуализации, в плане наполнения, в плане поведения, действительно это продукт как будто бы не из России. Фирменная группа с интересным наполнением. Это не моя музыка, но я понимал с первого дня — это то, что обращает на себя внимание. И то, за чем точно стоит следить. В этом есть и маргинальность, в этом есть и сексуальность, мода, стиль, альтернатива. В этом есть что-то очень близкое российскому народу. Вот такой микс из разных направлений. И получилась такая вот интересная, на мой взгляд, группа», — сказал он.

Лисовец охарактеризовал музыкальные композиции и клипы группы Комягина как свободные.

Энергия и харизма Комягина были настолько мощными, что слово «смерть» казалось с ним несовместимым, заявил в разговоре с RTVI режиссер Максим Соколов, создатель спектакля по сценарию Алексея Балабанова «Мой брат умер». Комягин написал музыку для этой постановки.

«Умер Николай Комягин. Коля. Ощущение, что лучших, честных, самых талантливых людей экстренно забирают с этой планеты. А мы остаемся», — поделился эмоциями Соколов.

Он также добавил, что планировал вместе с музыкантом поставить оперу.

