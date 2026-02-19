Родители Тиммы едут в Москву, чтобы наказать Седокову: что их ждет в суде

Родные умершего в декабре 2024 года баскетболиста Яниса Тиммы добились подачи иска в суд против его вдовы, певицы Анны Седоковой. 2 марта пройдет первое заседание в Хорошевском районном суде Москвы. В какую сумму оценено имущество покойного, появятся ли в суде Седокова и родители спортсмена, когда может быть поставлена точка в судебном споре, выяснил NEWS.ru.

Могла ли Седокова обмануть Тимму

По словам адвоката родителей покойного Тиммы Маргариты Гавриловой, удалось найти доказательства того, что Янис и Анна в браке приобрели несколько элитных квартир в Москве. Деньги на покупку недвижимости, считают Райтис и Аусма Тимма, давал именно Янис. На тот момент он хорошо зарабатывал, а еще получил капитал, продав недвижимость и бизнес в Латвии.

Однако, судя по документам, единственной собственницей квадратных метров стала Седокова. Гаврилова полагает, что певица использовала всевозможные аргументы для воздействия на мужа. «Как мы предполагаем, Янис имущество записал на жену потому, что он не резидент России. Если бы [имущество] было оформлено на него, то налог составил бы не 13%, а 23%. Она (Седокова. — NEWS.ru), по нашему мнению, ему грамотно все донесла: мол, мы сэкономим деньги, у меня же вид на жительство, я же резидент, я тут живу больше 180 дней в году. Так и добилась от него всего этого», — считает юрист.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова Фото: Личный архив Маргариты Гавриловой

Сколько квартир приобрели Тимма и Седокова в браке

Адвокат добавила, что речь идет о трех квартирах в элитном жилом комплексе «Алые паруса» и еще двух объектах, расположенных в других районах столицы РФ. Все их певица, по версии родителей Тиммы, успела продать до оформления развода с ним, оставив Яниса ни с чем.

Седоковой придется отдать родным Тиммы значительную сумму, считает юрист, ведь приобретались квартиры по одной цене, а продавались в пять-шесть раз дороже. «Сейчас мы заявили правопритязание на долю в квартире в ЖК „Алые паруса“, которая была [Анной Седоковой] продана. Потом мы будем в процессе уже устанавливать полный объем [спорного] имущества. Мы рассчитываем получить порядка 60 миллионов», — сообщила NEWS.ru адвокат.

Юрист уточнила, что в разбирательстве будут фигурировать накопления на счетах Яниса и Анны. Гаврилова, по ее словам, предоставит на заседание информацию по движениям денежных средств на финансовых счетах Яниса. Далее суд должен будет сделать запрос, чтобы выяснить, сколько денежных средств имелось у певицы на момент развода с баскетболистом.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Нам надо только доказать, что у нее (Анны Седоковой. — NEWS.ru) были денежные средства на момент расторжения брака, на эти деньги [сможем] претендовать. Их происхождение не имеет значения — это половина супружеской доли», — подчеркнула собеседница.

Почему судебный процесс будет сложным

Гаврилова предполагает, что судебные разбирательства могут продлиться около семи месяцев — если Седокова не начнет намеренно затягивать процесс, предоставляя, к примеру, справки о болезни и требуя переноса заседаний. Сторонние юристы отмечают, что подобные дела могут тянуться годами и не всегда завершаются успешно.

«Можно бесконечно оспаривать [решение суда] — идти в апелляцию, в кассацию и так далее. И так как Тиммы уже нет в живых, то спросить не у кого. Его родственники могут многого не знать — ведь они живут в другой стране. А суд без веских доказательств решение принимать не будет», — выразила мнение юрист Нина Бехтина.

Родители покойного Тиммы должны будут доказать суду, что квартиры приобретались в браке, добавила она. «Для этого [нужно будет] поднять договоры, выписки из реестра недвижимости, информацию по банковским счетам Яниса, доказать, что это — совместно нажитое имущество, уточнив сроки приобретения и продажи», — подчеркнула собеседница.

Мемориал Яниса Тиммы у стен посольства Латвии в Москве Фото: Личный архив семьи Яниса Тиммы

Она также напомнила, что Седокова и Тимма развелись незадолго до его смерти, однако решение суда не успело вступить в законную силу. Поэтому Анна считается не бывшей женой, а вдовой — а значит, может претендовать не только на половину имущества Яниса (так называемую супружескую долю), но и на 1/4 части его имущества, пояснила Бехтина.

«Она (Анна Седокова. — NEWS.ru) имеет право на половину совместно нажитого имущества, согласно статье 34 Семейного кодекса РФ. И дополнительно — на наследование оставшейся части как наследница первой очереди. Это статья 1142 Гражданского кодекса РФ», — добавила юрист.

Как живут родные Тиммы без него

Анна Седокова пока не комментировала поданный против нее иск и, как полагает Гаврилова, вряд ли сама появится на судебных заседаниях. Певица может поручить юристу представлять свои интересы и даже озвучивать показания, если потребуется. Родители Тиммы, по словам адвоката, планируют приехать в Россию и лично присутствовать на судебных процессах.

Гаврилова подчеркнула, что Райтис и Аусма Тимма больше всего ждут восстановления справедливости, деньги имеют для них второстепенное значение. «Они хотят, чтобы Анна Седокова была наказана. То, как она повела себя с их сыном, который ее озолотил, боготворил, ее детей воспитывал как своих, [не укладывается в голове]. Даже если ты человека уже не любишь и он утратил интерес в твоих глазах, нельзя отправлять его голого, в мешке, без одежды, без всего», — с возмущением заявила адвокат.

Мать Яниса Тиммы Аусма Тимма Фото: Личный архив семьи Яниса Тиммы

Она напомнила, что тело умершего в подъезде хостела на Хорошевском шоссе Яниса Тиммы было отправлено на родину в Латвию «без одежды, в пакете». Перевозку тела оплатили родители спортсмена. Анна Седокова никак не участвовала во всех этих мероприятиях, самоустранилась, подчеркнула Гаврилова.

Надеется на решение суда в пользу родителей Яниса и его восьмилетнего сына и первая супруга Тиммы — Сана Оша, добавила адвокат. «Сане приходится особенно тяжело, поскольку она наблюдает за страданиями их с Янисом общего сына. Маленький Кристиан очень скучает по папе и отказывается мириться с его смертью. Он продолжает спать в футболках отца и заявляет: „Я не хочу взрослеть, вдруг папа вернется?“» — рассказала Маргарита.

Анна Седокова через своего директора отказалась предоставить NEWS.ru комментарий на тему предстоящих судов.

Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма Фото: Личный архив семьи Яниса Тиммы

