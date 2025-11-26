Анну Седокову обвиняют в мошенничестве. Что известно, ее посадят?

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова обвинила Анну Седокову в мошенничестве с недвижимостью. По версии юриста, артистка использовала фиктивный брачный договор при продаже совместно нажитого имущества. Как могут наказать Седокову — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Анну Седокову

Гаврилова пыталась уличить Седокову в доведении Тиммы до самоубийства и подала иск в суд. Теперь адвокат обвиняет Анну в настоящем мошенничестве и серых схемах по продаже недвижимости. По словам Гавриловой, Седокова составила в Америке брачный договор, убедила Тимму, что все «твое — мое», но после его смерти продала совместно нажитое имущество (пять квартир) и не поделилась с родственниками спортсмена.

«Никакого брачного договора не существовало. Нотариус штата Флорида Алена Гринь его не составляла. Она проинформировала Анну Владимировну о том, что это не брачный договор. Она заверяет только подписи сторон данного договора. Он не является легитимным, поскольку сама госпожа Гринь является публичным, а не государственным нотариусом, и удостоверять такого рода документы не имеет права. Это филькина грамота. Использовала этот документ при продаже совместно нажитого имущества», — написала Гаврилова в Telegram-канале.

Адвокат получила документ из Росреестра. По оценке Гавриловой, в отношении певицы может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«До того как Янис вернулся в Россию в ноябре, он заезжал в Латвию. И он тогда сказал матери: „Мама, я остался без всего, потому что Анна заключила брачный договор, я его даже отменить не могу“. Он верил в силу этого документа. Когда Анна продавала квартиру в „Алых Парусах“, она обещала отдать ему 50% прибыли. А потом сразу, спустя четыре дня, подала на развод», — сказала адвокат в интервью Super.ru.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Какое наказание грозит Седоковой

В случае возбуждения уголовного дела и в зависимости от состава преступления Седоковой может грозить денежный штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком от четырех месяцев до двух лет. Адвокат Майя Шевцова сказала NEWS.ru, что для начала нужно доказать, что Анна достоверно знала о недействительности документа, понимала его юридическую несостоятельность и намеренно ввела в заблуждение регистрирующий орган и наследников.

«Сам по себе тот факт, что американский нотариус удостоверил только подписи сторон, еще не доказывает умысел на обман. В США нотариус действительно не обладает полномочиями государственного нотариуса и обычно подтверждает лишь подписи, но это не делает документ автоматически фиктивным — его правовой статус зависит от содержания и формы. Должен быть установлен реальный ущерб наследникам, а также прямая причинно‑следственная связь между действиями Седоковой и наступившим ущербом», — пояснила адвокат.

Шевцова утверждает, что подобные обстоятельства обычно устанавливаются в гражданском, а не в уголовном процессе. Собеседница не видит здесь оснований для возбуждения дела по статье 159 УК РФ.

«Как правило, такие споры разрешаются в гражданском порядке: стороны могут добиваться признания брачного договора недействительным, признания сделки купли‑продажи недействительной или взыскания компенсации стоимости доли, если будет доказано, что имущество действительно было совместным и наследники имеют право на часть. Оснований для возбуждения статьи 159 УК РФ в подобных ситуациях нет. Более реалистичным путем защиты прав семьи является обращение в гражданский суд для оспаривания сделки и восстановления имущественных прав», — сказала адвокат.

Певица Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Седоковой все равно»

Анна Седокова лично не дает комментариев прессе. Сейчас она часто появляется на светских вечеринках, по словам ее друзей, будет принимать участие и в новогодних огоньках. Она записывает альбомы, дает концерты и выступает на частных мероприятиях.

Ее друг, продюсер Сергей Дворцов, рассказал NEWS.ru, как Анна отреагировала на очередное дело, которое против нее пытается завести адвокат семьи Тиммы.

«Хочу донести через ваше издание, что Седоковой все равно, что там против нее затевает адвокат семьи Тиммы. Она знает свои права, на нее работают четыре профессиональных адвоката. Так что Анна может спокойно заниматься творчеством. Дел у нее хватает — концерты, мероприятия. Что касается адвоката Гавриловой, считают, что она пиарится за счет имени Седоковой», — сказал Дворцов.

