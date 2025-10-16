Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:04

Седокова показала переписку с необычным поклонником

Седокова похвасталась перепиской с поклонником, который обещает много подарков

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Анна Седокова похвасталась перед подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фрагментами переписки со своим состоятельным поклонником, который атакует ее предложениями. Она выразила ироничное одобрение попыткам неизвестного, но отклонила предложения.

Ну хорош, да? Но я не могу! У меня еще Феллини не смотрен, — написала она под скриншотом переписки.

В ходе беседы неизвестный мужчина настойчиво просил певицу о встрече, предлагая приехать с «подарками, сумками Louis Vuitton и деньгами».

Ранее сообщалось, что бывшая невеста Николая Баскова София Кальчева опубликовала в соцсетях интимное фото, где они вместе лежат в постели, приурочив публикацию к 49-летию певца. Она сопроводила снимок эмоциональным поздравлением, признавшись, что самый яркий период жизни Басков провел с ней.

До этого стало известно, что мошенники взломали аккаунт телеведущей Ксении Бородиной с 20 миллионами подписчиков. Сама звезда предупредила поклонников в своем Telegram-канале, чтобы они не доверяли информации, распространяемой взломанной страницей до ее официального обращения.

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

