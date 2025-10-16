Седокова показала переписку с необычным поклонником Седокова похвасталась перепиской с поклонником, который обещает много подарков

Певица Анна Седокова похвасталась перед подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фрагментами переписки со своим состоятельным поклонником, который атакует ее предложениями. Она выразила ироничное одобрение попыткам неизвестного, но отклонила предложения.

Ну хорош, да? Но я не могу! У меня еще Феллини не смотрен, — написала она под скриншотом переписки.

В ходе беседы неизвестный мужчина настойчиво просил певицу о встрече, предлагая приехать с «подарками, сумками Louis Vuitton и деньгами».

