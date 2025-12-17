Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:10

«Дойдем до Верховного суда». Как живет семья Яниса Тиммы, что с наследством

Янис Тимма Янис Тимма Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Адвокат родителей баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что семья спортсмена в поисках справедливости готова дойти до Верховного суда России. Спортсмен скончался год назад при странных обстоятельствах. Как живут родные Тиммы после его смерти, помирились ли с его вдовой певицей Анной Седоковой и как выглядит могила Яниса — в материале NEWS.ru.

Как погиб Янис Тимма, могли ли его убить

Тело 32-летнего спортсмена нашли в ночь с 16 на 17 декабря год назад в подъезде частного отеля в Пресненском районе Москвы. Он покончил с собой.

9 декабря состоялся его развод с Седоковой. Она была второй официальной супругой баскетболиста и увела его из прежней семьи, где рос сын Кристиан.

Отец Яниса Райтис Тимма в интервью NEWS.ru предполагал, что смерть сына могла носить криминальный характер. «Куда исчезли записи с камер внутри подъезда? Ведь они должны быть в материалах дела. Отсутствует и видео осмотра тела. Правда, есть фотографии. Узлы на веревке завязаны так, будто это делал профессионал…. Зачем было Янису узлы вязать, к чему такие сложности?» — недоумевал Райтис Тимма.

Адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова не согласна с выводами Тиммы-старшего. По ее информации, российские следователи максимально тщательно осмотрели место трагедии, провели все необходимые экспертизы — версия об убийстве не подтвердилась. «Янис все-таки ушел из жизни в состоянии сильнейшего стресса», — считает собеседница.

Гостиничный номер, где нашли тело Яниса Тиммы Гостиничный номер, где нашли тело Яниса Тиммы Фото: NEWS.ru

Как живет семья Тиммы после его смерти

Мать Яниса Аушма почти все время плачет, отметила адвокат семьи. «Хотя она сильная женщина, но горе ее сломило. Сын Яниса Кристиан — ему восемь лет — каждую ночь надевает рубашку отца и ложится спать в ней, вдыхая родной запах. Недавно он сообщил бабушке, что в прошлом году просил Деда Мороза и в этом году снова попросит о единственном подарке — чтобы папа вернулся. От таких слов сжимается сердце. Больно и горько осознавать, что желание мальчика неисполнимо», — поделилась собеседница.

Отец спортсмена Райтис тоже сломлен и очень сильно постарел за этот год, добавила Гаврилова. По словам адвоката, родители Тиммы не общаются с Седоковой. По статусу Анна считается вдовой спортсмена, а не бывшей женой, поскольку на момент его смерти судебное решение о разводе не успело вступить в законную силу.

За прошедший год певица, по словам адвоката, лишь дважды вышла на связь с матерью покойного Тиммы. «В первый раз это произошло через несколько часов после смерти Яниса — Седокова спрашивала пароли от его телефонов. Аушма не знала пароли. Во второй раз Седокова позвонила через несколько недель, интересуясь, не видела ли Аушма браслет и еще какую-то ювелирку Яниса. Эти два вопроса почему-то очень интересовали вдову. Ни слова сочувствия или соболезнования матери, которая потеряла единственного сына, она не высказала по сей день», — сообщила Гаврилова.

Мать Яниса часто вспоминает, как буквально за неделю до смерти сын приезжал в Латвию и выглядел очень грустным. По словам адвоката, Тимма «попал в переплет» и «буквально голый остался, без всего». «Аушма из деликатности не стала расспрашивать подробности. Она же не предполагала, что может случиться такая беда. А он, видимо, на тот момент уже понял, что его обманули. Хотя раньше говорил родителям и друзьям, что верит Анне как себе. А в одном из последних сообщений написал ей, мы нашли эту переписку — „тебе нужны только деньги!“» — поделилась Гаврилова.

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Дойдем до Верховного суда»

Некоторое время назад появились доказательства приобретения Тиммой и Седоковой в браке нескольких объектов недвижимости в Москве. «Нам удалось пока что получить доподлинную информацию о трех квартирах — в элитном жилом комплексе „Алые паруса“ и еще двух, тоже элитных. По нашим данным, квартир было больше, информация по остальным сейчас проверяется. Стоимость приобретения одного объекта недвижимости по договору долевого участия (ДДУ) составляла около пяти миллионов. А стоимость при продаже — от 25 до 30 миллионов. То есть в 5–6 раз дороже», — отметила собеседница.

Родители Тиммы подозревают, что недвижимость могла быть приобретена целиком на деньги Яниса. «Сын входил в пятерку лучших игроков Латвии, очень прилично зарабатывал. У него была недвижимость на родине и бизнес, которые от продал, когда женился на Седоковой», — рассказал отец спортсмена.

Даже если Анна и Янис совместно приобретали имущество, почему-то сейчас квартиры переоформлены на третьих лиц, отметила адвокат. Она предположила, что перепродажа могла произойти до смерти Яниса, и он об этом мог не знать.

По ее словам, ни сын, ни родители Тиммы не получили ни копейки. «Сейчас мы инициируем заведение уголовного дела по статье о мошенничестве по брачному договору, который использовался в Росреестре, однако оказался недействительным», — сообщила адвокат.

Суды по возвращению имущества Тиммы его семье, по прогнозам Гавриловой, могут занять не менее года. Адвокат полагает, что «вдова будет биться в суде, пытаясь отстоять все до копейки, деньги — ее единственное уязвимое место, без боя не отдаст».

Родители Тиммы намерены дойти до Верховного суда России, если потребуется, заверила адвокат. После беспрецедентного решения ВС по нашумевшему делу о квартире Долиной эту инстанцию называют символом высшей справедливости в России, а пример Полины Лурье учит не сдаваться.

В возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства родителям Тиммы пока отказывают за недостаточностью доказательств. Но они будут добиваться справедливости по закону, резюмировала Гаврилова.

Как выглядит могила Тиммы

Тело Яниса Тиммы после его смерти было перевезено в Латвию, там кремировано. Прах захоронен на кладбище в пригороде Риги.

По словам родителей баскетболиста, даже в зимнее время там живые цветы, которые приносят поклонники Яниса.

Читайте также:

Забыла о гибели Тиммы, но не о наследстве. Почему Седокова молчит о бывшем

Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?

«Она его буквально высосала»: отец Тиммы о гибели сына и роли Седоковой

Слухи о новом романе, обвинения семьи Тиммы, браки: как живет Седокова

Анну Седокову обвиняют в мошенничестве. Что известно, ее посадят?

Янис Тимма
Анна Седокова
трагедии звезд
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотую Звезду» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
В России подвели итоги детского конкурса рисунков о раздельном сборе
В Госдуме объяснили популярность прямых линий Путина
Адвокат ответил, грозит ли Гуфу тюрьма из-за обвинений в грабеже
Ветеринар объяснил, какие проблемы развиваются у кошек из-за фейерверков
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.