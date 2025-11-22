Адвокат семьи Тиммы раскрыла серую схему Седоковой

Против певицы Анны Седоковой подготавливается уголовное дело, заявила адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, артистка виновна в мошенничестве при использовании брачного договора: документ был фиктивным и применялся при продаже совместно нажитого имущества.

Тимма жил в глубочайшем убеждении, что есть, существует легитимный брачный договор. Она его в этом убедила, и что по этому договору он пожизненно должен ей, что бы то ни было, что бы он ни покупал, он должен будет отдавать ей. <...> Так играть чувствами людей <...> — это как обмануть свою мать или своего ребенка, — написала Гаврилова.

Гаврилова сослалась на данные нотариуса штата Флорида, указав, что брачный договор не заверялся уполномоченным лицом. По ее мнению, он подтвердил только подписи сторон и не имел права признавать документ юридически действительным.

Ранее Седокова опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака». Певица объяснила, что опубликованные носки с логотипом клуба принадлежали ее сыну, посещавшему детскую секцию команды. Знаменитость подчеркнула, что не состоит в отношениях ни с одним футболистом.