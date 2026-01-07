В Белом доме сделали неожиданное заявление о суде над экипажем «Маринеры» Белый дом допустил вывоз экипажа захваченной «Маринеры» для суда в США

США допускают доставку экипажа задержанного танкера «Маринера» в страну для судебного разбирательства, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, команду судна смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства». Выступление Ливитт транслировали на YouTube.

В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду, — отметила она.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение ходить под российским флагом.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев между тем выразил мнение, что захват США «Маринеры» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.