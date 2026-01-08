Абсолютный вред или только польза: врач ответила на все вопросы о свинине

Вокруг свинины существует ряд мифов. Мясо называют то самым «тяжелым» из существующих видов, то абсолютно вредным. Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в интервью NEWS.ru развеяла главные заблуждения о данном продукте и рассказала о его уникальных свойствах.

Энергетическая ценность свинины

Свинина отличается высоким содержанием протеина — примерно 20–25 граммов на 100 граммов мяса, что обеспечивает оптимальное его поступление с пищей. Данное количество макроэлемента сопоставимо с его содержанием в говядине, курице и баранине.

Традиционно свинина считается достаточно жирным видом мяса — в 100 граммах продукта содержится порядка 10–16% жира. В сравнении со свининой нежирные части говядины содержат всего 5%, а в курице и того меньше — до 2–3 граммов на 100 граммов филе грудки.

Отдельное внимание стоит уделить строению свиного мяса. Отличительной особенностью свинины являются более тонкие волокна, их рыхлость и наличие большого количества жировых прослоек, что делает мясо более мягким, сочным и нежным.

Есть ли в свинине витамины

Отсутствие в свинине полезных свойств является мифом. Это мясо является прекрасным источником незаменимых аминокислот, жиров, а также кладезем витаминов группы В и минералов. Кроме того, в свинине содержится в 3–5 раз больше тиамина, чем в говядине или курице.

Миф о вреде этого продукта в первую очередь связан с религиозными убеждениями. Еще одна причина кроется в исторически более высоком риске инфекций, который ассоциирован с особенностями питания свиней, а именно с их всеядностью. В настоящее время, учитывая санитарный контроль за качеством мяса, переживать по поводу заболеваний не стоит.

Уникальные свойства свинины

Особенным качеством свинины, помимо доступного источника белка и жиров, является высокое содержание витаминов группы В, особенно важных для работы иммунной, нервной системы, кожи и желез внутренней секреции. Эти микроэлементы также влияют на настроение и жизненную энергию.

Свинина также богата селеном, особенно важным для функционирования щитовидной железы. Цинк, содержащийся в мясе, необходим для строительства белков и здоровья мужской репродуктивной системы. Кроме того, в свином мясе много фосфора для костной системы и калия, столь важного для нормального функционирования сердечной мышцы.

Стоит отметить интересный факт: жир свинины намного легче усваивается организмом, чем говяжий или бараний. Кроме того, мясо свиньи богато мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами.

Как выбрать свинину

Следует покупать свинину в проверенных местах, обращая внимание на органолептические свойства: вид, цвет и запах. Свежее мясо имеет легкий приятный аромат, розовый цвет и плотную консистенцию. Важно, чтобы продукт был без загрязнений, плотный и упругий на ощупь.

При покупке стоит отдавать предпочтение диетической вырезке. В случае если важна сочность мяса, следует остановить свой выбор на шее или лопатке, особенно для приготовления жаркого, рагу или шашлыка. Для гриля подойдут ребра, которым не требуется много времени для полноценного приготовления.

Можно ли давать свинину детям

Вводить свинину в рацион детей можно начиная с девяти месяцев. Важно отдавать предпочтение наименее жирным частям туши и готовить мясо безопасным способом.

Как правильно готовить и есть свинину

В первую очередь важна качественная термическая обработка свинины, такая как заморозка до приготовления, варка или запекание. Также можно жарить мясо, но это повышает вероятность нежелательных реакций со стороны ЖКТ.

Учитывая достаточно высокое содержание жиров в свином мясе, стоит очень аккуратно вводить его в рацион, отдавая предпочтение более постным частям туши. Важно дополнять блюдо гарнирами с достаточным количеством клетчатки, что помогает усвоению мяса.

Тем, кто трудно переносит продукты с высоким содержанием жира, следует избегать употребления жирных частей туши. Кроме того, следует готовить свинину без использования масла или тяжелых соусов, например, на основе майонеза или сметаны.

