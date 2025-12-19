Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления Нутрициолог Попова: лучше чередовать в рационе красное и белое мясо

Белое и красное мясо лучше чередовать в рационе, рассказала aif.ru нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова. Она отметила, что выбор вида мяса также должен быть обусловлен возрастом, состоянием здоровья и личными предпочтениями.

Нутрициолог рассказала, что в красном мясе содержится железо и витамин В12, однако его постоянное употребление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%, а риск рака кишечника — на 17%. Белое мясо считается более диетическим, но имеет более бедный минерально-витаминный профиль.

Попова отметила, что мясо всегда необходимо употреблять с большим количеством зелени и овощей, так как клетчатка помогает выводить часть излишков жира и токсинов. По ее мнению, оба вида мяса являются ценными элементами питания.

