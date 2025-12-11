Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Онколог озвучил, что нельзя класть в продуктовую корзину

Онколог Ивашков призвал не покупать сосиски и колбасы из-за риска развития рака

Колбаса из курицы с желатином в бутылке Колбаса из курицы с желатином в бутылке Фото: Shutterstock/Fotodom
Злоупотребление ультраобработанными продуктами и деликатесами может спровоцировать развитие рака, предупредил врач-онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале. По его словам, от таких покупок лучше отказаться вовсе.

В черный список попали различные колбасные изделия, копчености, вяленое и консервированное мясо, готовые завтраки, замороженные полуфабрикаты вроде пиццы и наггетсов, а также чипсы, сухарики, снеки с добавками и алкоголь. По мнению онколога, регулярное употребление этой пищи повышает вероятность возникновения рака.

К продуктам, которые врач советует покупать крайне редко, отнесены безалкогольное вино, красное мясо (говядина, свинина, телятина), растительное молоко и сладкие молочные десерты. Эти советы носят профилактический характер и соответствуют общим принципам здорового питания, рекомендуемым для снижения рисков различных заболеваний.

При этом доктор Ивашков выделил категорию продуктов, которые можно смело включать в ежедневный рацион. К ней относятся свежие овощи, фрукты и ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, кофе и чай, жирная рыба, птица, морепродукты, тофу, а также кефир и натуральный творог.

Ранее онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что кровь при походе в туалет может свидетельствовать о раке мочевого пузыря. Он вспомнил случай из своей практики, когда к нему обратился мужчина-курильщик, который придерживался вредной привычки с 17 лет.

