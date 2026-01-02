Новый год — 2026
Установлены личности еще двух жертв атаки ВСУ по Хорлам

Следователи установили личности погибших при ударе по Хорлам девушки и женщины

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Следователи установили личности еще двух жертв атаки ВСУ по Хорлам в Херсонской области, сообщила пресс-служба региональной администрации. Среди погибших оказались 24-летняя девушка и 56-летняя женщина. На данный момент опознаны девять человек. Всего при ударе погибли 27 человек, включая двух детей.

К 13:00 мск 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов. <…> Сабитова Анастасия Дмитриевна 2001 года рождения, Буганова Оксана Леонидовна 1969 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия требует от Управления верховного комиссара по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт в Хорлах. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой между тем заявил, что Россия может потребовать от Украины освобождения территорий вплоть до Одессы после удара по кафе в Хорлах. Он также подчеркнул, что атака станет фактором ужесточения позиции Москвы на переговорах.

