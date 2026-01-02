Новый год — 2026
02 января 2026 в 14:40

Скончался известный стендапер

Умер стендапер Джон Малруни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер и стендап-комик Джон Малруни умер в возрасте 67 лет, передает газета Times Union. Он скончался у себя дома в Коксаки, штат Нью-Йорк. Причина смерти пока не раскрывается.

Малруни стал известен благодаря выступлениям в комедийных телепрограммах, радиошоу и вечерних развлекательных проектах. Он начинал карьеру в нью-йоркских стендап-клубах в начале 1980-х годов.

Позже комик выступал в известных голливудских заведениях, таких как The Improvisation и The Laugh Factory. Его считали одним из заметных представителей комедийной сцены своего времени.

Ранее французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти знаменитости не уточняется. В ноябре артистку доставили в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон.

До этого стало известно о смерти актрисы Веры Алентовой. Она умерла в возрасте 83 лет. Артистке стало плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Звезду советского фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

