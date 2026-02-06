Комик Макаров отреагировал на запрет въезда Сабурова в Россию

Новость о запрете на въезд в Россию комику Нурлану Сабурову на 50 лет стала неожиданностью для актера и стендап-комика из популярного шоу «Что было дальше?» Ильи Макарова, о чем сам актер рассказал Lenta.ru. Он также отметил, что находится не в курсе деталей, а команда ЧБД после произошедшего не обсуждала будущее шоу.

Я ничего не знаю. На меня также обрушилась вся эта реальность, — прокомментировал юморист.

Ранее сообщалось, что причиной запрета Сабурову на въезд в Россию стали его высказывания, в которых он критиковал специальную военную операцию, а также его попытки незаконно получить российское гражданство. Комик прибыл в Внуково из Дубая ночью. В ходе расследования выяснилось, что Сабуров общается с Дмитрием Романовым, экс-стендап-комиком, который теперь работает в польском штабе, занимающемся вербовкой наемников для ВСУ. Также было установлено, что у артиста есть контакты с белорусским комиком Славой Комиссаренко, который покинул страну. Оба они лишены гражданства России.