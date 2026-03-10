Врач напомнила, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье Врач Крашкина: в межсезонье могут обостриться хронические заболевания

В межсезонье могут обостриться хронические заболевания, заявила РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, в начале весны не исключены постоянная сонливость или, напротив, бессонница, головные боли, апатия и сниженное настроение.

Весна — непростое время как для природы, так и для человека. Как природе весной нужно начать новый цикл развития, так и человеку нужно откуда-то взять силы, чтобы начать новый жизненный цикл. Если необходимых ресурсов нет, может происходить обострение хронических заболеваний и общее снижение жизненного тонуса, — предупредила Крашкина.

По ее мнению, важно различать действительно болезненное состояние и временное истощение перед началом нового жизненного цикла. Первое требует посещения врача и соблюдения всех его рекомендаций, уточнила специалист.

Ранее невролог Али Исмаилов заявил, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.