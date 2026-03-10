Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров

Энтомологи предупредили о колоссальном нашествии комаров, которое обрушится на россиян этой весной, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам специалистов, причиной станет снежная и холодная зима, создавшая идеальные условия для выживания насекомых на всех стадиях развития — от яиц и личинок до взрослых особей.

В результате таяния снегов образуется большое количество временных водоемов, что приведет к кратному увеличению популяции кровососущих. Эксперты отмечают, что обилие влаги станет благоприятной средой для размножения комаров, и их численность в этом сезоне будет значительно выше обычной.

Помимо комаров, россиянам следует готовиться к раннему началу сезона активности клещей. Специалисты связывают это с теми же факторами — большим количеством снега и низкими зимними температурами, которые способствовали сохранению популяции паукообразных.

Вместе с тем у грядущей весны есть и положительная сторона. Как пояснил столичный герпетолог, повышенной активности змей и летучих мышей в этом сезоне ожидать не стоит. Биолог подчеркнул, что эти животные проявляют активность лишь после аномально теплых зим, однако нынешний сезон не относится к таким случаям.

Ранее эколог Азамат Кунафин рассказал, что самцы пауков начали проникать в дома москвичей, так как у них начался период поиска самки. Он отметил, что при встрече с членистоногим можно вынести его в подъезд или на улицу.