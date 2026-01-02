Новый год — 2026
02 января 2026 в 14:35

Футболиста «Спартака» Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе

Экс-футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе на Аллее славы, сообщил ТАСС брат спортсмена Манучехр. В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе команды.

Мухсина похоронят завтра в Душанбе на Аллее славы. Похороны начнутся в час дня (по местному времени. — NEWS.ru), — сказал брат игрока.

Накануне, 1 января, сообщалось, что Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Как заявила его вдова Мохира Мухамадиева, с 15 ноября он лежал в реанимации, находился в тяжелом состоянии. Спортсмен перенес несколько инсультов.

Ранее ушел из жизни бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний. Экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко напомнил, что Стегний писал книги о малоизвестных эпизодах внешней политики, оставив свой след в науке.

До этого стало известно о смерти бывшего посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он умер на 97-м году жизни. Качин руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой потерей.

