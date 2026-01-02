Футболиста «Спартака» Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе

Экс-футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе на Аллее славы, сообщил ТАСС брат спортсмена Манучехр. В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе команды.

Мухсина похоронят завтра в Душанбе на Аллее славы. Похороны начнутся в час дня (по местному времени. — NEWS.ru), — сказал брат игрока.

Накануне, 1 января, сообщалось, что Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Как заявила его вдова Мохира Мухамадиева, с 15 ноября он лежал в реанимации, находился в тяжелом состоянии. Спортсмен перенес несколько инсультов.

