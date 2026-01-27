Мужчина распылил перцовку в лицо пассажиру московского метро В Москве один пассажир метро распылил другому в лицо перцовый баллончик

Мужчина в ходе конфликта в вестибюле станции московского метро «Кутузовская» распылил в лицо пассажиру содержимое перцового баллончика, заявили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Пострадавший получил химический ожог роговицы глаза, ему потребовалась помощь медиков.

Между двумя пассажирами возник конфликт при проходе в вестибюль. Один из граждан <...> умышленно распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонента, совершив грубое нарушение общественного порядка, — отметили в ведомстве.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Через несколько часов после происшествия 31-летний мужчина был задержан на улице Недорубова. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге девятиклассница распылила перцовый газ в лицо пожилому мужчине, сделавшему ей замечание, после чего скрылась. Сейчас 16-летняя девушка находится в изоляторе.

До этого стало известно, что житель Комсомольска-на-Амуре распылил содержимое перцового баллончика в лицо фельдшеру скорой помощи. Мужчина вызвал медиков в связи с жалобами на плохое самочувствие. Врачи попросили его подписать стандартные документы, но в ответ пациент проявил агрессию.