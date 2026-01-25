Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:26

Рисунок в московском метро закончился арестом на 10 суток

В Москве суд арестовал на 10 суток художника-граффитчика за рисунок в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Художника-граффитчика Алексея Бирюкова арестовали в Москве на 10 суток, такое решение вынес Басманный суд столицы, пишет ТАСС. Основанием для наказания стал рисунок возле эскалатора в московском метрополитене.

Признать Бирюкова Алексея Ивановича виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — сказано в решении суда.

Инцидент произошел на станции «Бауманская». Художник использовал черный маркер для нанесения надписей и волнистых линий на стену. В постановлении отмечается, что он действовал умышленно и игнорировал замечания со стороны граждан. Пассажиры метро, заметившие его действия, вызвали наряд полиции.

Ранее мужчину, который облил жительницу Екатеринбурга кислотой, арестовали и поместили в следственный изолятор до 11 марта. Вместе с ним под стражу была взята его сообщница. Утверждается, что заказчиком этого преступления, вероятно, является бывший гражданский супруг пострадавшей женщины.

