Рисунок в московском метро закончился арестом на 10 суток В Москве суд арестовал на 10 суток художника-граффитчика за рисунок в метро

Художника-граффитчика Алексея Бирюкова арестовали в Москве на 10 суток, такое решение вынес Басманный суд столицы, пишет ТАСС. Основанием для наказания стал рисунок возле эскалатора в московском метрополитене.

Признать Бирюкова Алексея Ивановича виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — сказано в решении суда.

Инцидент произошел на станции «Бауманская». Художник использовал черный маркер для нанесения надписей и волнистых линий на стену. В постановлении отмечается, что он действовал умышленно и игнорировал замечания со стороны граждан. Пассажиры метро, заметившие его действия, вызвали наряд полиции.

