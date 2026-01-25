Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:45

Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая

Туристы из Китая задержались в Мурманске из-за режима ЧС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристы из Китая оказались заблокированы в результате масштабного отключения электроэнергии в Мурманске, где действует режим ЧС, пишет Telegram-канал SHOT. Гости из Поднебесной остановились в местной гостинице, где из-за аварии на линиях электропередачи был полностью отключен свет.

На помощь иностранным гостям пришли российские волонтеры. Они оперативно доставили туристов в один из пунктов помощи. Там китайским гражданам предоставили возможность зарядить телефоны, согреться и получить горячее питание. Волонтеры напоили их горячим чаем и угостили пирожками, которые привезли из местной пекарни.

Ранее в Мурманске была организована раздача продуктов питания и горячих обедов для жителей. Глава города Иван Лебедев отметил, что сейчас работает 19 специальных пунктов помощи, где граждане могут получить продукты первой необходимости и пищу с полевой кухни.

Следственный комитет изучил повреждения опор линий электропередачи, которые привели к масштабному отключению электричества в Мурманской области. Специалисты не обнаружили признаков внешнего вмешательства. В ходе проверки установлено, что повреждены пять промежуточных одноцепных опор ЛЭП, которые крепились на оттяжках.

