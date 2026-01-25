Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:31

Следователи изучили версию внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском

Следком опроверг версию внешнего воздействия на опоры ЛЭП в Мурманской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники Следственного комитета изучили характер повреждений опор линий электропередачи, которые стали причиной массового отключения электричества в Мурманской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты не выявили признаков внешнего воздействия. Установлено, что повреждены пять промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП.

Установлено, что 23 января 2026 года в период с 4 до 15 часов на расстоянии примерно семи километров от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что «Россети» завершают строительство двух временных опор линий электропередачи. По его словам, в регион также доставляют еще три опоры. На территории региона также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позднее глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что местным жителям организовали раздачу продуктов первой необходимости. В городе функционирует 19 специальных пунктов. В этих местах граждане могут также поесть блюда полевой кухни.

